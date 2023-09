Prima il diverbio poi colpisce il rivale con una spranga di ferro, entrambi finiscono in ospedale

ANCONA - Si sono dati appuntamento agli Archi, nei pressi di via Marconi, e se le sono date di santa ragione. Protagonisti della rissa, avvenuta nella serata di ieri, due giovani del Bangladesh. Quando mancavano pochi minuti alle 20 i due hanno iniziato a picchiarsi utilizzando anche una spranga di ferro. Per fortuna in quel momento è passata una pattuglia della guardia di finanza con i militari che sono riusciti a sedare gli animi dei due contendenti. Sul posto anche la polizia, l'automedica del 118, i carabinieri e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Sono stati proprio quest'ultimi a caricare i due rivali nell'ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Non sono gravi.