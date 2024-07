Via Marconi, iniziano i lavori in vista del G7

ANCONA – Inizieranno questa notte i lavori su via Marconi, facenti parte del lotto 1 delle opere programmate in vista del G7 della Salute. Si partirà alle ore 21 con l'intervento di bonifica e asfaltatura delle rotatorie e proseguiranno anche nei prossimi giorni sempre in orario notturno, tanto da terminare alle 6 del giorno successivo.

A essere interessate saranno inizialmente le rotatorie di corso Carlo Alberto, piazzale Italia e la zona antistante la galleria San Martino. Prima delle ferie di agosto saranno avviati anche i lavori che porteranno alla nuova viabilità degli Archi. Il cantiere per la manutenzione straordinaria e il riassetto viabilistico di via Marconi è stato consegnato ieri alla ditta incaricata ed i lavori dovranno terminare entro il 14 settembre prossimo.