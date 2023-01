Apre il negozio e viene colpito in testa da alcuni calcinacci: corsa in ospedale per un 49enne

ANCONA - Un 49enne originario del Bangladesh è rimasto ferito questa mattina poco dopo aver aperto il suo negozio in via Marconi, poco distante dal palazzo delle Poste. L'uomo infatti, dopo aver alzato la serranda, è stato colpito da alcuni calcinacci che lo hanno centrato alla nuca.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Con loro anche la polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. L'uomo per fortuna non è in pericolo di vita.