Si taglia un dito mentre lavora al super, sviene e batte la testa: 40enne in ospedale

La Croce Gialla di Ancona è intervenuta nell'attività che si trova nel quartiere Adriatico. La donna era andata nel ripostiglio per medicarsi la ferita

Paura oggi pomeriggio, 15 settembre, per una dipendente in un supermercato nel quartiere Adriatico. La 40enne stava lavorando quando all'improvviso si è tagliata un dito con un coltello e ha perso i sensi sbattendo la testa. La donna si era recata nel ripostiglio per medicarsi la ferita quando ha accusato il mancamento.

Immediatamente i colleghi hanno chiesto aiuto. Sul posto è arrivata la Croce gialla di Ancona che ha soccorso la donna e l'hanno trasportata con un codice di media gravità al pronto soccorso di Torrette. Per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave.