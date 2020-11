Via Mameli, torna la sosta a pagamento riservata alle auto

FALCONARA - Torna la sosta a pagamento per i veicoli In via Mameli, nel tratto tra via Bixio e Verdi, sul lato Senigallia. Mercoledì gli operai comunali hanno completato la segnaletica orizzontale per ripristinare i quattro stalli riservati alle auto, che rientrano tra quelli della ‘Zona Centro’. Si può parcheggiare con permessi e abbonamenti per la sosta o con il parchimetro.

Nel corso dell’estate i posti auto erano stati riservati ai motorini, per compensare gli stalli soppressi dal cantiere per i lavori al sottopasso per la spiaggia. Da mercoledì, invece, il parcheggio è di nuovo riservato alle auto e i motorini in sosta saranno sanzionati.