Casa di riposo Covid-free, il focolaio è un ricordo: visite riaperte

JESI - Casa di riposo di nuovo Covid free. L’ultimo esito dei tamponi ha confermato la negatività di tutti gli ospiti e degli operatori cosicché già da questa mattina l’attività nella struttura di Via Gramsci è potuta riprendere regolarmente con l’apertura per le visite ai familiari e il ripristino delle attività di animazione e socializzazione. Resta un solo ospite ancora trattenuto per precauzione in Rsa, per tutti gli altri invece il focolaio è già un ricordo, peraltro senza strascichi.

L’Asp Ambito 9 sente il dovere di ringraziare i medici dell’Usca, gli operatori e tutti coloro che in queste settimane complesse hanno contribuito a far sì che la casa di riposo potesse continuare ad offrire servizi e prestazioni sempre al di sopra degli standard stabiliti dalla legge regionale.