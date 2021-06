Ubriaco urina in un palazzo di via Flaminia, multato un 33enne

ANCONA - Durante la scorsa notte i carabinieri del Norm di Ancona hanno sanzionato, per atti osceni in luogo pubblico, ubriachezza molesta e violazione della normativa anticontagio, un 33enne del Bangladesh. Il giovane è stato sorpreso ad urinare su un edificio pubblico ubicato di via Flaminia. Per lui inevitabile la multa.

Altri due giovani, un 20enne e una 19enne del posto, sono stati infine sanzionati poiché sorpresi a circolare in orario notturno, sempre nella zona di via Flaminia, in assenza una motivazione valida.