Giù da tre metri d'altezza, choc al centro d'accoglienza: grave un minorenne

Choc questa mattina in una struttura di accoglienza per minori e persone in difficoltà in via Flaminia. Un ragazzo di 17 anni, originario del Gambia, è volato giù da un'altezza di tre metri stramazzando al suolo.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto è arrivato il personale del 118, l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il giovane all'arrivo dei sanitari era privo di sensi ed è stato trasportato con un codice rosso avanzato al pronto soccorso di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica e le motivazioni del gesto sono ancora in fase di accertamento, operazione resa ancora più complessa dalla barriera linguistica. Il 17enne, infatti, non parla italiano.