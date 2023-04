La festa in appartamento si trasforma in rissa: colpito con una bottigliata, lo trovano in un lago di sangue

ANCONA – Lite in appartamento tra cittadini bengalesi, uno rimedia una bottigliata in testa e perde quasi conoscenza. E’ successo ieri verso le 22,30 nei pressi della stazione. L’uomo, 40enne, è stato trovato dalla Croce Gialla in un lago di sangue. Sul posto anche le forze dell’ordine per riportare la calma. Il ferito è stato portato a Torrette in codice di media gravità.