Orina in strada, distrugge il distributore di sigarette e prende per il collo un poliziotto

ANCONA - Prima orina lungo la strada, poi danneggia un distributore di tabacchi di via Flaminia. Lui, un 55enne già noto alle forze dell'ordine, prima di essere arrestato ha tentato di mettere le mani al collo ad un poliziotto.

Il fatto è avvenuto sabato notte, nei pressi di un bar di via Flaminia. La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione che parlava di un uomo di mezza età, completamente ubriaco, che poco prima aveva danneggiato un distributore esterno di sigarette. Gli agenti sono subito intervenuti trovando l'uomo barcollante che non riuscivaa formulare frasi di senso compiuto. Durante le fase di identificazione il 55enne ha tentato di mettere le mani sul collo di un poliziotto, per fortuna senza ferirlo. A quel punto l'uomo è stato immobilizzato e portato in Questura, dove ha continuato ad inveire contro gli agenti. Ora dovrà rispondere di oltreggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: inoltre per lui è scattata la multa per ubriachezza molesta. Questa mattina l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.