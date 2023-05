Dollari e vecchie lire tra la refurtiva del rapinatore con il coltello

ANCONA – Alcune banconote da un dollaro, una da dieci mila lire e un cellulare Motorola. Sono stati trovati in possesso del rapinatore che questa notte ha minacciato il proprietario di una automobile che lo aveva sorpreso a trafugare nella sua vettura, in via Flamina. Erano le 2 quando un cittadino ha chiamato la polizia per segnalare il tentativo di rapina finito poi con un arresto. A finire nei guai è stato un marocchino di 22 anni, senza fissa dimora, portato poi in carcere. Il giovane aveva addosso diverso materiale e si ipotizza tutto di provenienza furtiva. Finito in manette per tentata rapina e ricettazione dovrà affrontare la convalida venerdì. Il 22enne è difeso dall'avvocato Paolo Zaccaria.