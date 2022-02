Spuntano gambe dal fossato: «C’è un cadavere!», ma è un ubriaco che dorme

ANCONA - «C’è un cadavere nel fosso». In realtà è un uomo ubriaco che, dopo essere caduto nel canale di scolo al margine di via della Ferrovia non riusciva più a risalire ed è rimasto a dormire là. Le chiamate al 112 avevano messo in allarme la polizia, la Croce Gialla, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

Alcuni passanti avevano infatti visto le gambe sporgere dal canale nel tardo pomeriggio di oggi. In realtà l’uomo, un 30enne rumeno, aveva alzato il gomito fino a cadere e ad addormentarsi.