Via della Loggia riapre, ma solo ai pedoni

Via della Loggia sarà riaperta ai pedoni domani pomeriggio, sabato 18 dicembre, dopo i lavori di ripavimentazione effettuati nelle ultime settimane. La nuova strada, impreziosita dalla pavimentazione in blocchetti di arenaria che sostituiscono il precedente asfalto, potrà inizialmente essere percorsa solo a piedi in quanto, tecnicamente, l'opera necessita di una maturazione dei materiali di collegamento dei blocchetti.

«L'Amministrazione comunale sta quindi predisponendo gli addobbi e le iniziative natalizie che a partire da domani animeranno questa suggestiva e importante strada del centro storico, per favorire l'afflusso delle persone (sempre nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza sanitaria) e anche le attività dei commercianti che durante i lavori hanno collaborato per garantire uno svolgimento ordinato e rapido degli stessi- si legge in una nota del Comune- un questa occasione, per dar modo ai numerosi cittadini che hanno chiesto di partecipare, il Comune ha organizzato due visite guidate extra rispetto all'iniziale programma natalizio. Le visite, che hanno fatto già registrare quasi il tutto esaurito, sono in programma per sabato 18 dicembre, rispettivamente alle 17 e alle 17,30. Il programma, in collaborazione con l'Arcidiocesi Ancona-Osimo e la Camera di Commercio, è in corso dall'8 dicembre. Le visite guidate, gratuite e a cura di guide turistiche professionali, interesseranno i tanti siti e monumenti che si trovano lungo via della Loggia, dall'antico e nobiliare Palazzo Benincasa alla quattrocentesca Loggia dei mercanti, da via Sottomare a ciò che resta dei vicoli di via Saffi, fino a Palazzo degli Anziani e ai magazzini del porto romano. Il clou del programma prevede però la visita degli interni e dei sotterranei della chiesa di Santa Maria della Piazza, dove la Diocesi sta anche allestendo un presepe. La prenotazione è obbligatoria e per verificare la disponibilità degli ultimi posti liberi occorre rivolgersi allo IAT-Edicola di piazza Roma, chiamando il numero 339.2922855 oppure inviando una mail a: edicola.iat@comune.ancona.it. La partecipazione è consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e solo a chi è munito di Green Pass».