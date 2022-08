Via del Coventino, il 22 agosto al via i lavori per l'ammodernamento della rete idrica: come cambia la viabilità

FALCONARA - Cambia la viabilità in via del Conventino per permettere a VivaServizi di completare l’ammodernamento della rete idrica. A partire dalle 7.30 di lunedì 22 agosto sarà operativo il cantiere, che interesserà il tratto di strada compreso tra via Caserme e il civico 58 e si protrarrà per circa due settimane. Durante questo periodo, dalle 7.30 alle 19 sarà interdetto il transito dei veicoli, fatta eccezione per quelli dei residenti e dei mezzi di soccorso e di emergenza. Dalle 19 alle 7:30 del giorno successivo sarà istituito il senso unico alternato.