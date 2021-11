Attraversa la strada, centrata dal veicolo: corsa in ospedale

ANCONA - Attraversa la strada in prossimità delle strisce, centrata in pieno da un veicolo. Paura ieri sera in via Conca, a Torrette.

Ferita una donna di 54anni che, secondo quanto è stato possibile ricostruire, si trovava a ridosso dell’attraversamento pedonale. Sul posto è intervenuto il mezzo del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna è stata portata in ospedale in codice giallo.