Via Cavorchie, i tre alberi abbattuti saranno sostituiti da tigli. Gli eventi futuri pianificati dal Comune di Ancona

ANCONA - Sono stati abbattuti questa mattina in via Cavorchie tre alberi, due ailanti e un tiglio. A conferma di quanto stimato precedentemente con una valutazione visiva, i tre alberi hanno i tronchi e le branche interessati da vistose carie che, degradando il legno, minano la stabilità delle piante. "Questa mattina - ha spiegato l'assessore Stefano Tombolini - nel corso di un incontro con il comitato di cittadini che si era costituito abbiamo raggiunto un accordo sulla soluzione che sarà attuata per la sostituzione dei tre alberi abbattuti, che saranno rimpiazzati da tre nuovi esemplari già ben costituiti, in modo tale che si venga a ripristinare velocemente la situazione pregressa". I nuovi tigli avranno infatti un diametro del fusto di almeno 30 centimetri (rispetto ai 14 inizialmente previsti nel capitolato). Gli altri tigli del filare, non avendo problemi di stabilità, saranno conservati.

L'ufficio Verde sta inoltre predisponendo, su indicazione dell'assessore competente Daniele Berardinelli, un file di programmazione dei futuri interventi che contempli, oltre al tipo e al posizionamento delle piante, la tipologia di intervento (potatura/abbattimento), i motivi e l'urgenza correlata. “Stiamo procedendo con questo censimento delle piante – spiega Berardinelli – per migliorare la comunicazione ai cittadini riguardo agli interventi previsti e alla loro necessità. I prossimi riguarderanno la zona di via Thaon De Revel e il file sarà diffuso attraverso i canali istituzionali dell'Ente”.