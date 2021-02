Viabilità, per due giorni chiuso ai veicoli il tratto tra via Buozzi e il cimitero

Il blocco della circolazione è necessario per consentire alcuni lavori ai sottoservizi nella stessa via Castellaraccia

FALCONARA - Lunedì 22 e martedì 23 febbraio sarà chiuso al transito dei veicoli il tratto di via Castellaraccia che, dall’incrocio con via Buozzi, porta al cimitero di Falconara. Il blocco della circolazione è necessario per consentire alcuni lavori ai sottoservizi nella stessa via Castellaraccia. Da via Buozzi sarà comunque possibile raggiungere il cimitero a piedi.