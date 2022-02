"Degrado square", striscioni di protesta: i poliziotti incontrano il quartiere

ANCONA - Striscioni per segnalare il degrado e chiamare quel tunnel “via delle baby gang” o la piazza "degrado square". Domani i poliziotti di prossimità saranno al Comprensivo “ Pie Venerini” in Corso Matteotti, per assistere i ragazzi delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria, durante l’ingresso a scuola e per prendere contatti con il personale scolastico. Nei giorni scorsi i residenti della zona di via San Pietro e via Matteotti avevano segnalato il loro malcontento attraverso gli striscioni di protesta proprio in prossimità della scuola (VIDEO).

A seguire, gli agenti incontreranno gli esercenti della zona per esaminare le eventuali problematiche. La Questura di Ancona ricorda che è possibile utilizzare anche l’App “You Pol” per segnalare situazioni di violenza, spaccio, degrado, disagio anche in tempo reale ed in modo anonimo e che le segnalazioni vengono automaticamente inviate alla Centrale Operativa competente per territorio assicurando una risposta tempestiva ed efficace.

Nei prossimi giorni proseguiranno anche le iniziative nelle scuole di Ancona e Provincia, nell’ambito della Campagna “ PretenDiamo Legalità” sui principali temi della devianza giovanile, ad opera di funzionari ed operatori della Polizia di Stato che incontreranno gli studenti presso gli istituti scolastici per incontri di formazione e riflessione.