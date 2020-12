Donna investita e sbalzata sull'asfalto, paura in città: sul posto i soccorsi

ANCONA - Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina in via Ascoli Piceno. Un'auto, condotta da un ex assessore anconetano, ha investito una donna di circa 80 anni facendola rovinare a terra.

Sul posto è dovuta intervenire l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. La donna è stata poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.