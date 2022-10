Vandali al centro commerciale, spaccata la vetrina di una parrucchiera: non è la prima volta nella zona

ANCONA - Quando ha riaperto l’attività l’ha trovata con la vetrina in frantumi come se qualcuno l’avesse presa a calci o a colpi di bastone. Danneggiata una parrucchiera a Torrette. Il negozio, "Il bello dei capelli", che ha due socie, si trova al centro commerciale viola e ignoti, nelle ore notturne, hanno provato a forzare l’ingresso cercando di rompere la vetrata. L’infisso però ha retto pur rimanendo scheggiato. Andrà sostituito. Questa mattina, riaprendo il negozio, una delle proprietarie si è accorta del danno e ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia. Ancora da quantificare i danni. La spaccata, non riuscita, forse mirava ad entrare nell'attività per rubare qualcosa o forse è stata solo una bravata di qualche giovane. Non è il primo atto vandalico che subisce il centro commerciale.