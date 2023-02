Cammina lungo il corso e spacca i vetri delle auto: "tradito" dalle ferite sulle mani e denunciato

ANCONA - Cammina ubriaco per le vie del Piano danneggiando i lunotti delle auto in sosta. E' successo sabato notte lungo con segnalazioni alla polizia arrivate per quanto stava accadendo lungo corso Carlo Alberto in direzione stazione.

L'uomo è stato rintracciato nella piazzola del parcheggio degli Archi, grazie anche all'identikit fornito da alcuni testimoni. Inutile il tentativo di fuga. Si trattava di un 28enne somalo che aveva ancora sangue sulle mani. Portato in questura, è stato medicato per le ferite riportate e denunciato con l'accusa di danneggiamento.