Vetrate “trappola” al Passetto, il Comune metterà le sagome anticollisione per evitare la moria di volatili

ANCONA – Le sagome anticollisione arriveranno a breve. Dopo l'allarme lanciato dall'Enpa, che segnalava una moria di volatile a causa delle vetrate posizionate all'ascensore del Passetto, il Comune ha risposto all'ente protezione animali. «La risposta è arrivata il 10 novembre scorso - spiega Andrea Brutti, Enpa Marche – e ci è stato scritto che il problema è stato girato agli uffici direttamente dall'assessore con delega agli animali Orlanda Latini. Saranno messi gli adesivi sul vetro da noi suggeriti. Oggi non c'è più bisogno di mettere quelli a forma di uccelli, neri, perché ci sono sagome trasparenti, quasi impercettibili all'occhio umano e quindi che non deturpano il panorama, ma che sono in grado di percepire i raggi ultravioletti e di essere visti dai volatili. In questo modo gireranno alla larga dal vetro.

Il Comune dovrebbe optare per questi così come da noi suggerito». Il tempo di organizzare i tecnici preposti e acquistare le sagome adesive e gli uccelli saranno in salvo. Cittadini del posto e anche turisti avevano segnalato agli animalisti il ritrovamento di esemplari di capinera, occhiocotto, passero, cardellino e molte altre specie, rinvenuti davanti le vetrate dell’ascensore morti o agonizzanti.