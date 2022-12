Il Vescovo dell’Arcidiocesi di Ancona e Osimo in visita al pediatrico Salesi: «Fate entrare dentro di voi la luce di Dio»

ANCONA - Una visita molto sentita e molto attesa quella dell’Arcivescovo di Ancona e Osimo, monsignor Angelo Spina che stamatina (20 diocembre) ha portato il suo augurio di buon Natale a tutti i piccoli degenti del pediatrico Salesi e ai medici della struttura. Ad accoglierlo il direttore Generale dott. Antonello Maraldo, il direttore sanitario dott. Claudio Martini, la dottoressa Laura Polenta direttrice del presidio, la Presidente dell’Associazione Patronesse del Salesi Milena Fiore e il cappellano Padre Roberto. L’Arcivescovo, inoltre, ha celebrato la Santa Messa nell’Aula Magna dell’ospedale dei bambini, una cerimonia alla quale hanno partecipato numerosi operatori sanitari e volontari: tra i presenti la prof.ssa Laura Mazzanti Direttrice della Fondazione Salesi , la dottoressa Ines Carloni direttrice della Sosd di malattie infettive , la dottoressa Oriana Papa direttrice della Psicologia ospedaliera e il dott. Simone Pizzi direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute.

L’omelia

Durante l’omelia Monsignor Spina ha ricordato che la parola di Dio aiuta a prendere la direzione giusta. «Dio mantiene le sue profezie e le porta sempre a compimento - ha detto Sua Eccellenza durante la Santa Messa -. Dio è luce e Amore. Dio porta la luce dentro di noi, la luce dell’amore di Dio. Una luce che fa splendere tutto e tutti». Inoltre ha esortato tutti gli operatori sanitari, i volontari e gli amministratori pubblici a tutelare ed aver cura dell’ospedale pediatrico, realtà sempre più preziosa per il territorio. Al termine della celebrazione Sua Eccellenza si è intrattenuto con il personale per il tradizionale scambio di auguri di buon Natale invitando a proseguire nelle attività benefiche per cui l’ospedale si è sempre distinto.