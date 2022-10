Verso il Natale a colpi di eventi. Arriva il Mercato Europeo, ma i commercianti avvertono: «Non oscurateci le vetrine»

ANCONA - Lo street food è una soluzione che funziona sempre. S’è visto a metà settembre in piazza Pertini, con gli stand letteralmente presi d’assalto già dal pomeriggio. Così il prossimo weekend col Mercato Europeo organizzato dalla Confcommercio c’è da aspettarsi lo stesso risultato. Ma attenzione, alcuni commercianti sono già sul piede di guerra: «trovo scandaloso che con queste iniziative le nostre vetrine vengano praticamente murate - dice Ashraf Azzazy, titolare del negozio di abbigliamento +69 Store lungo corso Garibaldi -, oltretutto non ci avvertono mai. Nessuno ci fa arrivare un programma con le iniziative che si svolgeranno in centro».

La polemica

E pensare che le associazioni di categoria, attraverso queste manifestazioni, intendono dare uno stimolo allo shopping. Ma al contrario, non tutti la vedono allo stesso modo. «Allora: intanto lo chiamano mercatino europeo, ma alla fine ci sono sempre almeno una 20ina di stand che non c’entrano nulla con il tema della manifestazione - sottolinea il commerciante - e si tratta quasi sempre di attività che vengono a fare concorrenza a noi imprenditori che investiamo sulla città tutto l’anno. E per di più ci ritroviamo con tutte le vetrine oscurate dai gazebo degli standisti. La trovo veramente una cosa scorretta». Una soluzione al problema l’imprenditore la mette sul tavolo: «sarebbe carino indire una riunione e studiare una strategia comune - dice Azzazy - invece di andare allo sbaraglio».

Le iniziative

Dunque, polemiche a parte, il calendario delle iniziative in avvicinamento del Natale di Ancona vede come prima tappa il Mercato Europeo. «Con questa manifestazione vogliamo dare alla città un tocco più internazionale - afferma Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche - e per una destinazione di mare, con tanto di porto, non può che essere un’iniziativa che ben rispecchia il dna di Ancona». Poi Choco Marche della Confartigianato dal 18 al 20 novembre in piazza Cavour. «Nonostante le evidenti difficoltà del momento, tutti i maestri cioccolatieri hanno confermato la loro presenza - assicura Marco Pierpaoli, segretario generale di Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino - e siamo felici di poter dare alla città un appuntamento di qualità che sa attirare pubblico da tutta la provincia». E una mostra evento lungo via degli Orefici dal 13 al 22 dicembre organizzata dalla Cna di Ancona. «Con il biscottificio Frolla allestiremo una mostra fotografica - racconta Andrea Cantori, referente comunale di Cna Ancona - e per l’occasione sarà venduto il biscotto Briciole il cui incasso sarà devoluto agli alluvionati».