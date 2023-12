Raffiche di vento fino a 100 km/h, alberi caduti e black out: scatta la chiusura delle scuole

Raffiche di vento fino a 100 km/h: danni e disagi in tutta la provincia. A Jesi, nella notte, sono caduti diversi alberi e molti rami finiti su strade e marciapiedi, altri sono pericolanti. Fin dalla notte vigili del fuoco e tecnici comunali sono all'opera per mettere in sicurezze le varie zone della città. «Si raccomanda la massima attenzione a pedoni e conducenti di veicoli» scrive in una nota il Comune di Jesi. Disagi segnalati a Senigallia, colpita da un black out alle prime luci di questa mattina: l'elettricità è tornata soltanto alle 8. A Falconara invece alberi caduti e disagi alla viabilità. Problemi anche nelle frazioni di Ancona: A Montesicuro alcune case sono rimaste senza luce e ci sono alberi caduti. Un lettore ci ha segnalato la presenza di una quercia divelta e di alcuni alberi in strada. Difficoltà anche tra Casine di Paterno e Sappanico dove rami e qualche arbusto è finito in mezzo alla carreggiata, creando non pochi disagi alla viabilità. Per fortuna non sono stati segnalati automobilisti feriti.

Scuole chiuse

A causa delle avverse condizioni atmosferiche è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella città di Jesi per tutta la giornata di oggi, sabato 2 dicembre

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO