Raffiche di vento anche oltre i 100 chilometri orari: «Non uscite da casa»

JESI - Le raffiche di vento in corso, che la Protezione Civile Regionale prevede possano superare i 100 km orari, stanno creando enormi disagi e danni, come la caduta di un grande albero in Viale della Vittoria, strada che risulta attualmente bloccata. (VIDEO)

L'Amministrazione comunale invita i cittadini ad uscire di casa solo in caso di stretta necessità, tenuto conto che l'intensità del vento potrebbe ulteriormente aumentare. Per le ore 15.00 è previsto un nuovo confronto con la Protezione Civile Regionale e saranno fornite ulteriori informazioni. Si confida nella massima prudenza.