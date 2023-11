La furia del vento sferza la provincia: criticità, disagi ed auto danneggiate

FABRIANO – Dalle ore 16 di ieri fino alla mattinata odierna la Compagnia Carabinieri di Fabriano, per via del forte vento come da allerta precedentemente diramata dalla Protezione Civile, ha ricevuto più di quaranta chiamate al numero di emergenza. In sinergia, in diversi casi, con i vigili del fuoco, sono stati effettuati interventi a Fabriano, Cupramontana, Genga e Sassoferrato. Al lavoro due pattuglie, una del Norm e una della Stazione di Fabriano per la città della carta, oltre l’ausilio delle varie stazioni che fanno riferimento alla sede di via Dante.

A Sassoferrato lungo la Strada Provinciale 48 di Cabernardi le forze dell’ordine sono intervenute per la caduta di un albero, cosa avvenuta anche a Pianello di Genga con il danneggiamento di alcune auto. Notevoli le criticità generate dal forte vento in città: in Via Otello Bondi si è reso necessario ristabilire la corretta circolazione per la caduta di un albero in mezzo alla strada, in Via delle Fornaci intervento per il danneggiamento del telo di un camion a causa di uno ostacolo sporgente a bordo strada. La caduta di oggetti, rami e tronchi è avvenuta anche in altri punti del comune, centrando alcuni veicoli: in via Veneto si sono staccate delle tegole precipitate su una vettura in sosta, in via Serraloggia ed in via Miliani un albero e degli oggetti fatti volare dalle folate sono finiti su alcune macchine ferme, mentre in via Campo Sportivo i militari sono intervenuti per una serie di lastre cadute dal tetto su alcune automobili parcheggiate. A Campodonico, invece, per la presenza di fango su strada, carabinieri e vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto per soccorrere una macchina in panne. Non si segnalano feriti.