Tanti interventi per il vento, i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara con una cerimonia ridotta

ANCONA - I vigili del fuoco hanno celebrato lunedì la festa della patrona Santa Barbara, quest’anno la cerimonia è avvenuta in forma ridotta perché il Comando di Ancona è ancora in emergenza a causa dei molti interventi da effettuare a causa del forte vento che la sera de primo dicembre ha colpito le Marche. Dopo la cerimonia dell’alza bandiera è sono state deposte le corone ai caduti, poi all’interno dell’autorimessa è avvenuta la consegna delle benemerenze al personale in servizio e in quiescenza consegnate dal Comandante Pierpaolo Patrizietti. Il Direttore regionale Cristina D’Angelo, a Roma per prendere parte alle celebrazioni nazionali, ha fatto avere un suo messaggio letto durante la cerimonia. Il personale si è poi spostato al Duomo di Sa Ciriaco per partecipare, insieme al personale della Marina Militare, alla messa celebrata dal vescovo S.E. Angelo Spina. Alla fine della funzione è stata letta la preghiera di Santa Barbara.

Nel distaccamento di Osimo è stata deposta e benedetta la corona appoggiata nell’edicola religiosa presente all’interno della sede

La cerimonia si è svolta anche in tutti i distaccamenti del Comando di Ancona; in particolare a Fabriano, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose, è stata celebrata la Santa Messa nell’autorimessa officiata dal Vescovo S.E. Francesco Massara, presenti i sindaci e le rappresentanze dei comuni del territorio di competenza di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D'Esi e Genga. Con l'occasione è stato inaugurato e benedetto un nuovo automezzo assegnato al distaccamento di Fabriano, un Mercedes UNIMOG 4X4 dotato di modulo incendi boschivi in versione estiva ed una turbina spazzaneve in versione invernale. Il comandante Pierpaolo Patrizietti al termine della cerimonia religiosa ha relazionato sull'attività del distaccamento di Fabriano e di tutto il comando di Ancona dell'anno in corso.