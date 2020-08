Parcheggiatori e venditori abusivi, controlli e maxi multe

Nella settimana di ferragosto i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno intensificato i controlli su tutto il litorale. In questi giorni, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, i militari stanno svolgendo mirati servizi sul lungomare e nelle vie del centro storico di Senigallia per il contrasto ai furti, attività abusive e le violazioni al codice della Strada.

Nel pomeriggio di ieri 9 unità sono state impiegate in una mirata attività di contrasto alle varie forme di abusivismo. I militari hanno sottoposto a controllo due venditori abusivi, che esercitavano senza autorizzazione l’attività di commercio sulla spiaggia antistante al Lungomare Da Vinci. Uno di loro era di nazionalità pakistana, residente ad Ancona, mentre l’altro era originario del Bangladesh, ma residente a Milano. Entrambi vendevano oggetti di piccolo taglio. I militari hanno sequestrato complessivamente 618 pezzi, tra collane, orecchini, bracciali, anelli e cavigliere, per un valore complessivo che si aggira sui 3.000 euro. Nei confronti di ogni venditore è stata elevata una sanzione da 5.000 euro.

Durante i controlli i Carabinieri si sono poi spostati nel centro, precisamente nei pressi dei giardini Morandi, dove hanno identificato un nigeriano, residente a Falconara Marittima, che esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore. Nei suoi confronti è scattata la sanzione di 710 euro. Infine, in piazza Simoncelli hanno sorpreso un altro individuo che, oltre a lavorare come parcheggiatore abusivo, commerciava senza autorizzazione nella vendita di vari oggetti. L’uomo si è dato alla fuga abbandonando la merce. I militari hanno trovato circa 70 pezzi tra bracciali, penne laser, calzini e pacchi di fazzoletti, che sono stati sottoposti a sequestro.