Venditori abusivi in stazione e sulle spiagge, tre multe e sequestri

ANCONA – Dalla stazione ferroviaria alle spiagge di Portonovo e Palombina. Polizia locale e polizia di Stato hanno fatto un servizio congiunto per contrastare il fenomeno dei venditori abusivi. I primi controlli sono stati fatti questa mattina, in piazza Rosselli, in zona stazione dove sono sttai avvistati tre soggetti con al seguito materiale di dubbia provenienza. Poi è toccato alle spiagge di Palombina e Portonovo. Durante il controllo sono stati identificati tre cittadini stranieri, regolari sul territorio nazionale, ma la polizia locale ha proceduto a fare loro tre multe per la vendita di merce abusiva e a sequestrare il materiale: 66 abiti da donna, 70 braccialetti, 3 bandane, 126 occhiali, 23 teli mare, uno zaino e uno specchio. Contestualmente è stato controllato un altro cittadino straniero che, privo di documenti, è stato portato in questura per la corretta identificazione. L'uomo era stato già fotosegnalato a Fermo per la presentazione della domanda di protezione internazionale. «Continua l’impegno della polizia – commenta il questore Cesare Capocasa - e delle altre forze dell'ordine per garantire ai cittadini e ai vacanzieri momenti di spensieratezza e tranquillità nel rispetto della legalità».