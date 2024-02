Scoperto a vendere abusivamente 20 chili di pesce: multa di oltre 5mila euro per un sessantenne

ANCONA – L’aver nascosto rapidamente una cassetta bianca sotto la macchina alla vista di una volante ha subito insospettito i poliziotti, che nel frattempo avevano anche notato una donna che si stava allontanando dal posto. Così, durante un normale servizio di controllo sul territorio, gli agenti hanno scoperto nei giorni scorsi un venditore abusivo che nonostante fosse sprovvisto di ogni genere di autorizzazione, era in possesso di una quantità di pesce pari a circa 20 chili da vendere al dettaglio nei pressi di piazzale Loreto.

L’uomo, tunisino di circa 60 anni, regolare sul territorio nazionale, alle domande dei poliziotti ha riferito come la cassetta in questione fosse piena di frutta. In realtà, le forze dell’ordine hanno verificato non solo la presenza di pesce al suo interno, ma anche trovato altre tre cassette che contenevano prodotti ittici. Sentita dagli agenti, la donna che aveva cercato di allontanarsi ha quindi sostenuto che si trovava lì per acquistare del pesce e che conosceva l’uomo quale venditore ambulante, e che all’arrivo della Polizia le aveva fatto cenno di allontanarsi. L’uomo, portato presso gli uffici di via Gervasoni, è stato sanzionato con una multa di 5165 euro non avendo alcuna documentazione sanitaria né le autorizzazioni necessarie per vendere.