Mette in vendita la pelliccia, ma viene truffata da due finti acquirenti: ci rimette mille euro

FABRIANO - Mette in vendita una pelliccia online ma invece di incassare i soldi della vendita ci rimette mille euro. E' quanto accaduto nella cittadina dell'entroterra. A cadere nella trappola una donna di 45 anni che aveva deciso di dar via il capo d'abbigliamento sul web.

Due uomini, pochi giorni dopo la pubblicazione di quell’annuncio, l’avevano contattata con l’intenzione di acquistare quell’indumento. A quel punto hanno messo in atto la truffa. Con la scusa di effettuare un versamento da 250 euro che non andava a buon fine, hanno distratto la proprietaria a tal punto da far fare a lei quattro operazioni da 250 euro sulla loro prepagata. I due ogni volta le dicevano di aver fatto l’operazione, ma alla donna non risultava mai nulla: l’hanno così guidata nelle operazioni di verifica ingannandola. Invece di ricevere quelle cifre era lei a continuare a versarle ai due truffatori.

Quando la venditrice si è resa conto dell'inganno ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Fabriano. Dopo lunghe indagini informatiche i militari sono riusciti a identificare e denunciare per truffa in concorso i due uomini. si tratta di due disoccupati di 20 e trent'anni originari della Sardegna ma residenti fuori regione. L'accusa è truffa in concorso.