Vende lo scooter online, al momento dell'incasso l'amara sorpresa: è stato lui stesso a pagarlo

CERRETO D'ESI - I carabinieri di Cerreto d'Esi hanno denunciato due uomini per truffa in concorso. Sono un trentunenne nato in Moldavia e residente in Lombardia e un lombardo di 24 anni. Vittima un trentottenne di Cerreto d'Esi. Quest' ultimo ha messo in vendita il suo scooter tramite un sito internet. I due lo hanno contattato pressandolo per una veloce trattativa.

Quando il giovane si è recato allo sportello automatico per verificare di aver ricevuto i mille euro pattuiti, ha avuto l’amara sorpresa: si è accorto che c’erano problemi e, seguendo le indicazioni del venditore, ha inconsapevolmente versato la cifra sulla prepagata dei due truffatori. Entrambi sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri di Cerretp d’Esi.