Vende smartphone: prende i soldi e consegna il “pacco”. Nella scatola la brutta sorpresa

SENIGALLIA - Vendeva I-phone dell’ultimo modello a prezzi scontati, ricevuti i soldi consegnava il pacco. Nel vero senso della parola, però. Dentro, infatti, c’erano dei brick di tè al posto del telefono. I carabinieri di Senigallia hanno rintracciato e denunciato il truffatore, 41enne residente in Campania, che ingannava perlopiù persone straniere nella provincia di Ancona.

I prezzi per il “pacco” andavano dai 100 ai 350 euro. In due casi, l’uomo ha avvicinato i malcapitati in luoghi pubblici di Senigallia.