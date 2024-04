Vende calendari e paga la colazione ai senzatetto. Un barbiere dal cuore d’oro

ANCONA - Non è nuovo a fare del bene a chi è meno fortunato. Il barbiere dal cuore d’oro è tornato con una iniziativa di beneficenza. Vendendo calendari della Misericordia di Torrette, il servizio di ambulanza, all’interno della sua attività, ha messo da parte alcune centinaia di euro con un contributo anche personale e il giorno di Pasqua ha offerto la colazione ai senza tetto. A dargli una mano anche suor Settimia della Mensa del povero supportata dalla Caritas diocesana, Stefano Caporelli dell’Accademia Pugilistica Dorica e la stessa Misericordia che hanno contribuito alla vendita dei calendari. Domenica scorsa i senza fissa dimora sono stati accolti nella sede di Torrette della Misericordia per la colazione. Poi il barbiere, con una attività in centro, che vuole rimanere anonimo, ha tagliato i capelli gratis a chi ne aveva bisogno. Non è la prima iniziativa che organizza. «Aiutare gli altri migliora la mia vita», dice. Il resto della somma raccolta verrà utilizzato per acquistare giocattoli da donare ai bambini del Salesi.