Venditore abusivo, il giro in spiaggia gli costa caro: 5mila euro di multa

ANCONA - Venditore abusivo sorpreso a Palombina, per lui 5mila euro di multa da parte della Polizia di Stato.

Un uomo è stato sanzionato, sempre dalla polizia, per ubriachezza in pieno giorno. Sono alcuni degli esiti dei controlli sulle spiagge e in città da parte della questura. Controlli anche al Piano, Archi e tutte le vie limitrofe. In particolare, sono state identificate 57 persone di cui 16 con precedenti giudiziari. Controllati 26 veicoli. Tra questi uno risultava rubato e poi restituito al legittimo proprietario.