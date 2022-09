Anche Vasco ricorda Daniela: «...Ciao...dolce Toffee»

FALCONARA - Addio Daniela, per tutti “Toffee”. Il cordoglio arriva anche da Vasco Rossi, di cui Daniela Volponi era fan. L’artista ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per ricordare la donna investita e uccisa ieri a Villanova. Pochi secondi, la foto insieme, la scritta “...ciao…dolce Toffee”. In sottofondo, la canzone che Daniela tanto amava.