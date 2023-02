Superyacht M/Y 141, il nuovo 60 metri di CRN è un'opera d'arte completamente in alluminio

ANCONA – CRN M/Y 141, nuova nave da diporto CRN interamente progettata e costruita in alluminio, è stato consegnato ai suoi armatori a dicembre 2022. Dopo aver completato con successo le prove in mare, il nuovo 60m ha lasciato la Super yacht Yard di Ancona e ha intrapreso la sua prima crociera attraversando l’Atlantico per approdare ai Caraibi. Contraddistinto da un estremo dinamismo delle linee esterne tese, fluide e potenti e da soluzioni tecnologiche all’avanguardia, CRN M/Y 141 è frutto del profondo know-how e del costante impegno in Ricerca e Sviluppo di CRN – che ha sviluppato l’intera architettura navale di questo bespoke yacht – a cui si uniscono l’esperienza e la creatività Made in Italy dello studio di architettura Nuvolari Lenard, che ha curato il concept degli esterni e degli interni.

È un 60m fortemente voluto da esperti armatori che desideravano un superyacht altamente performante, con pescaggio ridotto per accedere ai bassi fondali caraibici, utilizzando eliche in linea d’asse. Questi requisiti si dovevano assolutamente combinare con le generose altezze e gli ampi volumi delle aree guest e crew, anch’esse caratteristiche imprescindibili del progetto. Con i suoi 60,33 metri di lunghezza, un baglio di 10,55 metri e un gross tonnage di 1.114, CRN M/Y 141 si sviluppa su 5 ponti per accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti e 13 membri dell’equipaggio. E’ dotato di due motori MTU che spingono la nave fino alla velocità massima di oltre 25 nodi e alla velocità di crociera di 22.5 nodi. Un progetto speciale studiato nel minimo dettaglio, altamente tecnologico, ideale anche per la navigazione e l’ormeggio in acque con bassi fondali come quelli dei Caraibi e dalle prestazioni che, per una nave da diporto dislocante, sono davvero uniche e straordinarie nel suo segmento di mercato.

CRN M/Y 141 è stato realizzato secondo i più alti standard di eccellenza e qualità progettuale e costruttiva, verificati anche dagli ingegneri e dai tecnici altamente specializzati CRN durante molteplici collaudi e prove funzionali. Perfetta sintesi di innovazione e altissima artigianalità, è espressione più avanzata delle competenze di tutti i professionisti, i tecnici e le maestranze qualificate che ogni giorno lavorano presso lo storico cantiere navale di Ancona per dar vita a yacht iconici: progetti unici, distintivi e innovativi che rispecchiano ed esaltano la personalità e la visione dei propri armatori.