Variante Omicron, Saltamartini: «No casi nelle Marche, ma vaccinatevi »

«Per il momento non sono stati segnalati dei casi nelle Marche». L'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, a margine della seduta consiliare di oggi, risponde così a una domanda sulla presenza di casi di variante Omicron in regione. Resta però l'invito alla massima prudenza.

«E' necessaria grande precauzione perché anche all'inizio del 2020 era stato sottovalutato il pericolo del Covid-19 che proveniva dalla Cina- continua Saltamartini- Dobbiamo adottare tutte le misure di controllo agli accessi. E soprattutto c'è la necessità di indossare le mascherine, non solo quelle chirurgiche, ma le Ffp2, in tutti i rapporti tra persone in cui non c'è possibilità di mantenere il distanziamento previsto». Il rischio zona gialla per il momento, per l'assessore marchigiano, non c'è, ma l'appello è a vaccinarsi con la terza dose. «Il rischio zona gialla per il momento non c'è perché gli indici sono sotto controllo- conclude Saltamartini- ma invito tutti i cittadini a fare la terza dose a cinque mesi dalla seconda inoculazione». (Agenzia Dire)