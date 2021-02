Variante inglese, giovedì al via lo screening alle scuole Cialdini

Sono 226 i positivi sul territorio comunale di Castelfidardo, un aumento di casi spinto dalsviluppatosi nei plessi Rodari e Cialdini per tracciare il quale è stato organizzato lo screening scolastico. In attesa degli esiti è importante essere quanto mai prudenti per evitare una diffusione ulteriore. «Auspico che tutte le famiglie comprendano laed evitino il più possibile momenti di socializzazione, sportiva o culturale; il numero di under 14 contagiati è passato da 31 unità a 46, in prevalenza asintomatici, per cui è molto importante circoscrivere le situazioni che generano contatti e potenziale propagazione del virus. Fra i casi, ci sono anche due insegnanti ricoverate a cui rivolgo il mio più forte augurio di pronta guarigione», dice il sindaco Roberto Ascani. Di concerto con l’Asur, sono stati programmati iper tutti gli insegnanti e gli studenti della scuola primaria Cialdini con la modalità drive nelle giornate di domani (giovedì 11) e dopodomani (venerdì 12) presso il Piazzale Olimpia. Il test è una preziosa opportunità offerta con notevole sforzo organizzativo ed è fondamentale che partecipino tutti.

Allo stato attuale, rimane valido il provvedimento di sospensione delle lezioni didattiche in presenza all’Istituto Comprensivo Soprani e alla scuola paritaria Sant’Anna, mentre prosegue regolare l’attività all’Istituto Mazzini. «Per le Sant'Anna mi auguro arrivi nelle prossime ore il responso che esclude la presenza di positività legate alla variante inglese, così da poter riprendere le lezioni in presenza», commenta il sindaco.

Modalità e calendario dello screening

Gli interessati sono invitati a presentarsi in auto (un solo accompagnatore per i minorenni) muniti di adeguati dispositivi di protezione e tessera sanitaria del soggetto da sottoporre a esame. L'esito sarà disponibile nell'arco di 24-36 ore con credenziali fornite per accedere direttamente al referto. Non è necessario si presenti chi nel frattempo ha già fatto diagnosi in altro percorso. Per quanto riguarda il calendario si parte giovedì 11 febbraio alle 15,00 con la classe prima A e si chiude con la terza B delle ore 17,00. Venerdì 12 è la volta della quarta A alle ore 15,00 per finire con la quinta B delle ore 16,00.