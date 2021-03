Variante inglese presente nel 58% dei campioni analizzati: «Situazione complessa»

ANCONA - «Dall'ultima estrazione random settimanale compiuta è emerso che la presenza della variante inglese è prevalente nei campioni analizzati: nel 58% a livello regionale rispetto al 54% a livello nazionale». Lo spiega alla Dire il direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche Marco Pompili che tiene costantemente monitorato l'andamento della situazione epidemiologica nelle Marche.

«L'incidenza regionale della variante inglese è più alta rispetto alla media nazionale ma rispetto alle settimane scorse la forbice tra dato regionale e nazionale si è persino assottigliato- continua Pompili-. Le altre varianti? Secondo l'estrazione dell'ultima settimana abbiamo il 4,8% di casi di variante brasiliana. La variante inglese è molto presente nella provincia di Ancona ma anche in diverse aree del maceratese e nell'ultima settimana ci sono stati alcuni casi anche in provincia di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno». Pompili ribadisce la sua fiducia nel sistema sanitario regionale. «Come ripeto da diverse settimane la situazione epidemiologica è complessa- conclude- si registra un'incidenza molto forte a livello nazionale e in alcune Regioni con diversificazioni a livello territoriale. Fatta questa premessa devo dire che la macchina sanitaria della nostra Regione ha le capacità e le competenze per resistere e mettere in campo tutte le azioni necessarie per uscire da questo periodo così lungo e difficile».