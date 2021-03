Isolata la variante inglese a Cerreto d'Esi, il sindaco: «Evitate i contatti non necessari»

«L'Asur mi ha comunicato che il dipartimento di igiene e prevenzione ha isolato e accertato la presenza della variante inglese Covid nella nostra città». Sono queste le parole del sindaco di Cerreto d'Esi David Grillini, che conferma quindi come il ceppo inglese sia ormai entrato anche nella città del fabrianese.

«I prossimi giorni - continua il sindaco - saranno fondamentali per l'andamento della curva epidemiologica. Invito la comunità a rispettare le regole anti contagio ed evitare i contatti non necessari. Purtroppo, vista l'incidente in provincia di Ancona della variante, la comunicazione dell'Asur non è risultata inaspettata».