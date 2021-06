Variante Delta, la stima di Saltamartini: «Diffusione pari al 13,7% dei nuovi contagi»

«Noi stimiamo che la variante Delta sia già presente nelle Marche oltre il 10/12% dei nuovi contagi rilevati». Così l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, a margine della seduta odierna del consiglio regionale, illustra l'andamento dell'emergenza sanitaria nelle Marche con particolare riferimento alla diffusione della variante Delta. Ad oggi sono cinque i casi di variante Delta accertati nelle Marche: tre a Macerata, uno ad Ascoli Piceno ed uno a Senigallia. Le ultimissime stime, per la precisione, parlano di una diffusione pari al 13,7% dei nuovi casi. L'appello dell'assessore, anche per contrastare le varianti, è quello a vaccinarsi. «Nel terzo trimestre- dice Saltamartini- è previsto l'arrivo di altre 500mila dosi di vaccino, ma Astrazeneca può essere somministrato solo agli over 60 che sono stati vaccinati all'86/87%».