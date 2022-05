Finisce fuori strada ma dal motorino spunta un panetto di hashish e lui viene denunciato

ANCONA - Viaggia in motorino con un panetto di hashish e due bustine di marijuana ma viene scoperto dai carabinieri perché finisce fuori strada. Brutta serata per un ragazzo anconetano di 26 anni che ieri sera viaggiava nella zona di via Varano quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo.

Alcune persone che si trovavano a passare di lì e che lo hanno visto sul ciglio della strada hanno chiamato i soccorsi. Pochi minuti dopo è arrivata l'auto dei carabinieri. Il centauro era visibilmente agitato e aveva graffi e contusioni in tutto il corpo. A tradirlo però è stata la sua insistenza.

Infatti, fino ad un attimo prima di salire a bordo dell'ambulanza del 118, il giovane chiedeva di controllare le condizioni del motorino cosa che ha insospettito parecchio la pattuglia dei militari. Da un controlllo del mezzo è emerso che proprio all'interno dello scooter era nascosto un panetto di hashish da 100 grammi e due bustine di marijuana. Estesa la perquisizione anche a casa hanno trovato un'altra bustina di hashish e due bilancini di precisione. Dopo esseere stato dimesso dall'ospedale poche ore dopo il giovane è stato denunciato.