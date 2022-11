Non vogliono pagare l'uso del bagno, sfondano la porta a calci: vandali alla stazione

SENIGALLIA - Stavolta hanno preso di mira i bagni pubblici della stazione. I vandali non si fermano, e sabato sera se la sono presa con i servizi igienici dello scalo ferroviario. La porta è stata fortemente danneggiata a suon di calci. A lanciare l'allarme è stato un tassista, che ha raccontato al Corriere Adriatico di aver visto due extracomunitari, poi fuggiti via. I bagni sono utilizzabili a pagamento e non è escluso che i due volessere servirsene senza versare il contributo.