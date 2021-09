Vandali distruggono gli specchietti delle auto in sosta, residenti in rivolta

E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. I vandali sono entrati in azione spaccando gli specchietti dei veicoli in sosta lungo via XV Settembre

JESI - «Questa notte in via XV settembre sono stati di nuovo spaccati gli specchietti retrovisori delle macchine. Gli atti vandalici non derivano dalla movida jesina, ma dall’essere maleducati». E' questo il duro sfogo di un cittadino jesino, dopo che i vandali sono entrati in azione distruggendo gli specchietti delle auto in sosta lungo la via.

Questa mattina alcuni residenti si sono trovati le proprie auto danneggiate, con vetri e parti degli specchietti sull'asfalto. Se sporgeranno denuncia sarà compito delle forze dell'ordine avviare le indagini e, con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, tentare di risalire ai responsabili.