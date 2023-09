Fioriere spaccate davanti al ristorante, il titolare avvisa i vandali: «Ripresi in volto, fatevi avanti per evitare la denuncia»

SENIGALLIA - Fioriere spaccate in via Marchetti, vandali in azione domenica notte davanti a un ristorante. I titolari, dopo aver sistemato tutto, hanno lanciato un messaggio via Facebook invitando i responsabili a farsi avanti, così da evitare una denuncia per atti vandalici.

I teppisti, come vengono chiamati apertamente sul post, sarebbero anche stati ripresi in volto dalle videocamere di sorveglianza. Colpito anche il parco della Pace, dove sono stati trovati resti di un materasso sparpagliati per l'area verde.