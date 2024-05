Raid vandalico al palazzetto dello sport, i baby teppisti chiedono la messa alla prova

MONTEMARCIANO - Un raid vandalico aveva devastato il palazzetto dello sport con danni ammontati a quasi 90mila euro. Adesso tre dei quattro baby teppisti accusati di quella incursione, avvenuta il 25 ottobre del 2020, hanno chiesto la messa alla prova per evitare il processo in cui sono accusati di invasione di edificio e danneggiamento aggravato in concorso. La richiesta della map è stata avanzata questa mattina al giudice Pietro Renna dagli avvocati dei imputati che hanno tra i 22 e i 25 anni, tutti residenti a Montemarciano. Un quarto ragazzo valuterà un rito alternativo non potendo fare richiesta di messa alla prova perché è in carcere per un’altra causa. Il programma e se ammetterlo verrà valutato nell’udienza fissata per il 27 settembre. L'episodio era avvenuto in via delle Querce, di notte, tra sabato e domenica. Al PalaMenotti, struttura utilizzata dagli istituti comprensivi della zona come palestra e sede, all’epoca, dell'Upr Montemarciano Basket che la utilizzava per attività quotidiane, erano entrati i vandali mettendo in atto una devastazione gratuita. Il gruppetto aveva scardinato una porta d'ingresso secondaria.

Una volta dentro avevano preso gli estintori li avevano scaricati sui seggiolini della tribuna, sul pavimento. Poi erano passati all'impianto antincendio, aperto i rubinetti dell'acqua provocando un allagamento parziale della struttura. Presi di mira anche i distributori automatici per l'erogazione delle bevande e degli snack, danneggiati. Allagati gli spogliatoi e rotto un vetro di una scuola attigua. Fuori uso l'impianto elettrico e il riscaldamento. L'impianto sportivo, dichiarato inagibile, era dotato di telecamere che hanno aiutato ad identificare i responsabili. L'Upr Montemarciano si è costituita parte civile con l'avvocato Corrado Canafoglia e chiede 20mila euro di risarcimento.