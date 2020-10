Vandali al PalaMenotti, il sindaco: «Persone che non meritano rispetto»

MONTEMARCIANO - Atti vandalici ai danni del palasport PalaMenotti di via delle Querce, struttura utilizzata dagli alunni degli istituti comprensivi Montemarciano-Marina, ma anche sede dell'Urp Montemarciano Basket.

I vandali si sono introdotti nella struttura nella notte, causando danni ma per fortuna non rubando nulla. Ad accorgersi di quanto successo è stata una collaboratrice Ata, che questa mattina ha notato una porta aperta nell'ingresso della palestra. I vandali infatti sono riusciti a scardinare la porta e, dopo essere entrati, hanno scaricati gli estintori nelle tribune e nel parquet del palazzetto. Non paghi hanno pensato bene di lasciare la manichetta dell'antincendio aperta, provocando un allagamento nella parte alta del palazzetto dove si trovano proprio le tribune. L'acque è arrivata fino al parquet e filtrata attraverso il soffitto ed i canali dell'illuminazione nei piani sottostanti, dove si trovano gli spogliatoi ed i quadri elettrici, provocando inoltre il corto circuito degli impianti. Per concludere i vandali hanno rovesciato un distributore automatico di caffè, allagato gli spogliatoi e rotto il vetro di una scuola media. Il tutto provocando danni per decine di migliaia di euro e rendendo la palestra inagibile. Sul posto, allertati dal sindaco Bartozzi, sono intervenuti i carabinieri che ora dovranno indagare su quanto successo per risalire ai responsabili.

Un gesto ignobile che ricadrà pesantemente sulla comunità. A commentare la vicenda proprio il primo cittadino Damiano Bartozzi: «Chiunque abbia fatto un atto di questo genere ha leso il diritto di tutti ad usufruire di una struttura che rappresenta un luogo di aggregazione per la comunità e che ora dovrà rimanere chiusa impedendo lo svolgimento delle attività sportive previste. Guai quindi a chi dice che si tratta di una ragazzata. Queste persone non meritano il rispetto di nessuno».