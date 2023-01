Vasi spaccati e arredi distrutti: il Liz Bar vandalizzato in piena notte

ANCONA - «Apri questa mattina e ti trovi fuori dal tuo locale il regalo della befana....a no!». Il "regalo" è invece quello dei vandali e il locale in questione è il Liz Bar di via Marini. Vasi, fioriere e recinzioni devastate in piena notte. I titolari hanno già sporto denuncia. L'episiodio è stato segnalato dalla stessa proprietà via social.